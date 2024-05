NBA : Papa, Rudy Gobert se fait totalement détruire

Thibault Morlain

Heureux événement pour Rudy Gobert. En effet, ces dernières heures, le joueur des Timberwolves a fêté la naissance de son enfant. En conséquent, il a notamment manqué le deuxième match de la série de sa franchise face aux Denver Nuggets. Et si les Timberwolves ont gagné en l’absence de Gobert, cela n’a pas empêché le Français d’essuyer d’incroyables critiques.

Après avoir remporté leur premier match face aux Denver Nuggets, les Timberwolves viennent d’enregistrer une deuxième victoire dans cette série. Un succès (80-106) acquis notamment sans Rudy Gobert, lui qui est pourtant si essentiel notamment en défense. L’absence du pivot français n’a donc pas eu d’impact pour la franchise du Minnesota alors que Gobert célébrait lui un heureux événement. En effet, s’il n’a pas joué ce match face aux Nuggets, c’est parce qu’il assistait à la naissance de son enfant.

« Quand j’ai entendu que Rudy n’allait pas jouer, je me suis dit, « Wow » »

Et voilà que cette absence de Rudy Gobert en a fait halluciné plus d’un. Ça a notamment été le cas de Draymond Green, qui s’en est pris au Français. Rapporté par Parlons Basket , il a lâché : « Je suis père de quatre enfants. J’adore mes enfants et j’aime ma femme, mais en ce qui me concerne, si j’ai un match de playoffs à disputer, elle va devoir faire sans moi pendant quelques heures. Tout d’abord, félicitations à lui. À chaque fois qu’un nouveau-né débarque dans ce monde, c’est quelque chose de spécial et, comme je l’ai dit, quelque chose que je ne tiens pas du tout pour acquis en tant que père de quatre enfants. Cela dit, j’essaie aussi de ne pas tenir ma carrière pour acquise. Donc quand j’ai entendu que Rudy n’allait pas jouer, je me suis dit, « Wow ». Pour moi, ça donnait presque l’impression qu’il profitait de la situation. Parce que la première question que je me suis posé, c’est, « S’ils avaient perdu le Game 1 et qu’ils pouvaient se retrouver à 0-2 sans la série, est-ce que son approche aurait été la même ? ».

« C’est un bébé frère »