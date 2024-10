Zidane : Un coup de tonnerre annoncé en direct ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus de 3 ans après avoir quitté le Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a toujours pas retrouvé de banc pour exercer. L’entraîneur français rêvait de reprendre les Bleus après le Mondial 2022 mais Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026. De quoi pousser Zidane à rebondir ailleurs que sur le banc de l’équipe de France ? C’est possible !

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde avec ce qu’il a fait au Real Madrid, Zinedine Zidane n’est plus en fonction depuis mai 2021. Le temps commence à être long et le retour de Zizou fait de plus en plus parler. Mais où va-t-il rebondir ? Longtemps annoncé comme le prochain sélectionneur de l’équipe de France, Zidane pourrait finalement en décider autrement…

Selon les dernières rumeurs, Zinedine Zidane pourrait devenir le sélectionneur de l’Arabie Saoudite et ainsi rebondir ailleurs que sur le banc de l’équipe de France. A ce propos, Jérôme Rothen a confié sur RMC : « L’équipe de France est certainement la sélection qui le fait rêver aujourd’hui. Le problème, c’est que Didier Deschamps s’accroche ».

« À côté de ça, même si Zidane a refusé des projets qui ne l’intéressaient pas plus que ça, peut-être que de voir la tournure prise par le football français avec Didier qui s’accroche, sa réflexion sera différente. Et qu’aujourd’hui il serait prêt à accepter l’offre d’un pays qui est autre que la France », a-t-il ajouté sur Zidane. A suivre…