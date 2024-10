Zidane : L’Arabie saoudite toque à la porte, que doit-il faire pour son retour ?

La rédaction

Zinedine Zidane a un rêve bleu. Néanmoins, Didier Deschamps lui fait toujours barrage. En attendant l’équipe de France, Zidane est régulièrement annoncé dans un club ou bien une sélection comme ce fut le cas avec le Brésil et ces dernières heures avec l’Arabie saoudite. Toutefois, alors que les Bleus sont toujours inaccessibles à l’instant T, « Zizou » doit-il revoir son projet de carrière ? C’est notre sondage du jour !

Zinedine Zidane en Arabie saoudite ? Selon le Corriere della Sera et Calciomercato, le champion du monde 98 pourrait reprendre du service au sein de la sélection saoudienne. Roberto Mancini, avec seulement une victoire lors des quatre dernières sorties pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, serait sur le point de se faire licencier. Sans club depuis son départ du Real Madrid au printemps 2021, Zidane a clairement affiché son désir de prendre les rênes de l’équipe de France en juin 2022 notamment, sans succès.

Surprise pour le retour de Zidane, la déception est grande https://t.co/kDzHXIMm5Z pic.twitter.com/bNEvrN33Hx — le10sport (@le10sport) October 21, 2024

«S’il avait dû aller en Arabie saoudite, ça ferait longtemps qu’il y serait allé»

Se pourrait-il que Zinedine Zidane accepte de devenir sélectionneur de l’Arabie saoudite ? Absolument pas d’après son ami Christophe Dugarry.

« Si je vois Zidane en Arabie saoudite ? Non. Ce ne sont pas les seuls à rêver de Zidane. S’il avait dû aller en Arabie saoudite, ça ferait longtemps qu’il y serait allé. Il a proposé ses services en équipe de France. Il l’a dit et redit qu’il voulait et attendait l’équipe de France. Ce n’est plus un secret. Ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit que ce n’est pas possible. L’Arabie saoudite ? Il fait ce qu’il veut. Il n’a pas refusé des grands clubs européens, il a refusé des choses qui ne lui convenaient pas. Il n’y ira jamais ». a confié le consultant de RMC pendant l’émission Rothen s’enflamme lundi.

«Il m’a répondu qu’il ne ferait pas « son calendrier en fonction des gens qui envoient des saucisses»»

Alors que va faire Zinedine Zidane ? Il a un temps été question de la sélection brésilienne pour l’ex-coach du Real Madrid. L’OM, le PSG et d’autres clubs comme la Juventus, Manchester United ou encore Chelsea ont été annoncés comme destinations éventuelles pour Zidane. Toutefois, il n’a jamais repris du service et n’a pas communiqué à ce sujet. Christophe Dugarry a dévoilé une conversation qu’il a eu par le passé avec son ancien compère chez les Bleus.

« Je lui ai demandé pourquoi il ne communique pas. Il m’a répondu : « Pourquoi veux-tu que ce soient les médias qui fassent mon agenda et mon calendrier ? Il suffit que n’importe quel média envoie une saucisse et je devrais contredire, infirmer, confirmer ». Il est tranquille chez lui et ne demande rien à personne. Je lui ai posé la question quand il y a eu la rumeur sur le Brésil parce que j’aurais trouvé cela extraordinaire. Pourquoi si tu ne veux pas y aller, tu ne le dis pas ? Il m’a répondu qu’il ne ferait pas « son calendrier en fonction des gens qui envoient des saucisses. Je suis très heureux dans ma vie ». C’était la même chose avec Le Graët ».

Que doit donc décider Zinedine Zidane pour son avenir ?