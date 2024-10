Équipe de France : Un joueur va lâcher Deschamps ?

Arnaud De Kanel

Convoqué à une seule reprise en équipe de France, Alban Lafont n'a jamais disputé la moindre minute avec les A. Pourtant très en vue chez les jeunes, le portier du FC Nantes s'est heurté à une forte concurrence qui lui a fermé les portes de la sélection tricolore. Et il pourrait y dire adieu à tout jamais puisqu'il songerait à opter pour le Burkina Faso plutôt que pour les Bleus de Didier Deschamps.

Alban Lafont, pilier du FC Nantes, continue de marquer de son empreinte l’histoire du club. Le gardien de 25 ans a notamment été l’un des artisans du sacre des Canaris en Coupe de France en 2022. Indiscutable à chaque étape de sa carrière en club, Lafont n’a cependant jamais réussi à transformer cette réussite en succès sous le maillot bleu.

Lafont et les Bleus, c'est bientôt terminé ?

Né au Burkina Faso mais formé en France, il a gravi les échelons des sélections jeunes tricolores, sans toutefois parvenir à s’installer chez les A. Une seule convocation par Didier Deschamps a marqué son parcours en équipe nationale, mais le portier nantais n’a pas eu l’occasion de fouler le terrain. Le trio Areola-Maignan-Samba et l'émergence de Lucas Chevalier l'éloignent encore plus de la sélection tricolore à qui il pourrait tourner le dos.

Le Burkina Faso rêve de Lafont

La Fédération burkinabè de football a jeté son dévolu sur Alban Lafont et espère convaincre le gardien du FC Nantes de rejoindre ses rangs pour représenter le Burkina Faso sur la scène internationale. D’après des informations confirmées à Ouest-France, le joueur serait actuellement en pleine réflexion sur cette opportunité. Cependant, aucun engagement formel n’a encore été pris. « Rien n'est acté », a précisé l’entourage du portier nantais. De quoi laisser planer le suspense quant à l’avenir international de Lafont, qui prend visiblement le temps de peser toutes les options avant de se prononcer mais qui s'éloigne de plus en plus de la sélection tricolore dirigée par Didier Deschamps.