 Pogba dévoile son grand projet avec Griezmann !

Paul Pogba n’a plus participé à la moindre compétition en équipe de France avec Antoine Griezmann depuis la Ligue des nations remportée en 2021 par les Bleus. Ayant vu sa suspension pour dopage être réduite à 18 mois par le TAS, Pogba sera de retour à la compétition en mars 2025 et aimerait retrouver l’équipe de France… avec Antoine Griezmann !

Le lundi 30 septembre dernier, Antoine Griezmann choquait son monde en annonçant mettre un terme à sa carrière internationale après 10 années de bons et loyaux services en équipe de France. Homme de confiance de Didier Deschamps pendant la majorité de sa décennie chez les Bleus, Griezmann a été le couteau-suisse et homme à tout faire du sélectionneur.

«Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt»

Antoine Griezmann a occupé la position d’ailier gauche, de numéro 10, de second attaquant ainsi que de milieu relayeur. Après un tour d’honneur à Lyon contre l’Italie en septembre, prochain de sa ville natale de Macon, Griezmann a raccroché en publiant le message suivant sur ses réseaux sociaux. « C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt ». Le « à bientôt » doit-il être abordé comme un au revoir et non un adieu envers l’équipe de France ? Paul Pogba compte bien aller au bout de la chose en tentant de rapatrier Griezmann chez les Bleus alors qu’il va lui-même pouvoir reprendre la compétition en mars prochain.

Pogba : «Il faut bien le convaincre»

« Si j’arrive à voir Griezmann ne pas arrêter sa carrière en Bleus ? Il faut bien le convaincre. Il faudrait lui parler. Aujourd’hui, je pense que non, mais j’espère que dans un mois ou deux ça lui manquera. S’il parle avec le coach qui lui dit de revenir. Peut-être faire machine arrière parce que c’est un grand joueur, son histoire avec les Bleus. Il est jeune, alors pourquoi pas. C’est une chose qu’on espère pour nous tous ». a confié Paul Pogba en interview avec le journaliste Raphaël Domenach pour le Canal Football Club ce dimanche.