«Bizarre», le remplaçant de Mbappé balance !

Alors que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et N'Golo Kanté était absents lors de la dernière trêve internationale, Didier Deschamps a confié le brassard de capitaine de l'équipe de France à Aurélien Tchouameni. Interrogé sur son nouveau rôle, le milieu de terrain du Real Madrid est passé aux aveux.

Pour différentes raisons, Didier Deschamps était privé de ses trois premiers capitaines du rassemblement de septembre lors de la dernière trêve internationale. D'abord, Kylian Mbappé a été ménagé parce qu'il est revenu de blessure il y a peu. Ensuite, Antoine Griezmann a pris sa retraite en équipe de France. Enfin, N'Golo Kanté était forfait à cause d'un pépin physique.

Tchouameni a récupéré le brassard de Mbappé en Bleu

Contraint de choisir un tout nouveau capitaine, Didier Deschamps a confié le brassard à Aurélien Tchouameni contre Israël et la Belgique (les 10 et 14 octobre). Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, le numéro 8 de l'équipe de France s'est livré sur son nouveau rôle.

« Ça faisait bizarre de rentrer sur le terrain en premier»

« Capitaine de l'équipe de France et co-présentateur d'une émission (The Bridge), c'est rare ? C'est vrai que c'est assez rare. On essaie de faire des choses qui sont assez uniques, qui sortent un peu de l'ordinaire, donc je pense qu'on est bien. Le brassard de capitaine ? C'était une première pour moi avec l'équipe de France, donc j'ai accueilli ça avec plein d'enthousiasme et beaucoup de fierté. Ça faisait un peu bizarre de rentrer sur le terrain en premier, mais je m'y suis une petit peu habitué après le deuxième match donc ça va », a confié Aurélien Tchouameni, milieu de terrain du Real Madrid et de l'équipe de France, sur TF1.