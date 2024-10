Mbappé accusé de viol, «il va s’en servir» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant profité de quelques jours de repos lui étant accordé par le Real Madrid, Kylian Mbappé est parti faire la fête en Suède. Mais voilà le Français dans la tourmente, lui qui est accusé de viol par une jeune femme. Pour le patron de l’équipe cycliste Groupama-FDJ Marc Madiot, l’image du Bondynois peut repartir en flèche si ce dernier en venait à remporter son procès. Explication.

Non convoqué avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé s’est rapidement retrouvé dans la tourmente. Et pour cause, l’attaquant de 25 ans s’est rendu en Suède afin de festoyer, lui qui disposait de plusieurs jours de repos, accordés par le Real Madrid. Quelques jours après cette aventure où il a notamment été aperçu en boîte de nuit, le Bondynois a été accusé de viol par une jeune femme.

« Il a quand même des devoirs de petite réserve »

Présent dans l’émission les Grandes Gueules du Sport ce samedi sur RMC, le manager de la formation cycliste Groupama-FDJ Marc Madiot a poussé un coup de gueule contre cette aventure suédoise de la part de Mbappé : « C’est de faire attention à l’attitude qu’on va avoir dans sa vie et son quotidien. Mbappé est populaire dans un monde où beaucoup de gens sont en difficulté et se saignent pour regarder du football. Il a des devoirs vis-à-vis de ces gens. Je me fous de savoir quelle est sa vie en-dehors du stade. Mais il a quand même des devoirs de petite réserve vis-à-vis de ces gens qui l’admirent ».

« Au contraire, il va s'en servir pour se sublimer »

Ce dernier estime cependant qu’en cas de victoire au procès, l’image de Kylian Mbappé ne sera pas entachée : « Mbappé peut jouer dans ces conditions d'autant plus s'il est en accord avec sa conscience. S'il n'a rien à se reprocher, comme il le prétend, il n'y aura pas de difficultés. Au contraire, il va s'en servir pour se sublimer. C'est un tournant », conclut ce dernier.