«Les gens le détestent», c’est la descente aux enfers pour Mbappé !

Axel Cornic

Il y a encore quelques années, Kylian Mbappé était sans aucun conteste l’un des joueurs les plus suivis et les plus appréciés de la planète football. Mais la situation autour de l’ancienne star du Paris Saint-Germain désormais au Real Madrid, semble avoir radicalement changé avec le temps.

Dès son explosion à l’AS Monaco à même pas 17 ans, Kylian Mbappé a tout de suite été érigé en véritable idole de toute une génération. Cela ne s’est pas arrêté lors de son départ au PSG et ses prestations ainsi que les titres glanés avec l’équipe de France n’ont fait qu’accroitre sa cote d’amour auprès du public.

« On parlait du désamour, mais aujourd’hui il est détesté »

Mais cet état de grâce semble terminé, puisque depuis quelques années l’image de Kylian Mbappé semble beaucoup moins reluisante. « On parlait du désamour, mais aujourd’hui il est détesté et pas qu’en France. Pendant des années il a été incroyable, il a donné des émotions incroyables et maintenant on en est là, les gens le détestent » a expliqué Romain Molina.

« Il dit que c’est en France qu’il est détesté, mais qu’ailleurs il est adulé »

« Il dit que c’est en France qu’il est détesté, mais qu’ailleurs il est adulé. J’ai l’impression que ce sont des gens totalement déconnectées de la réalité » a poursuivi le journaliste d’enquête au sujet de Mbappé, dans une vidéo publiée tout récemment sur la chaîne YouTube Colinterview.