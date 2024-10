Enquête pour viol : La mère de Mbappé est ciblée !

Axel Cornic

Kylian Mbappé, l'une des plus grandes stars du football mondial, traverse une période extrêmement compliquée sur le plan personnel comme sportif. Cela a rapidement soulevé des nombreuses questions, notamment concernant l'influence et le rôle de sa mère Fayza Lamari, qui gère sa carrière depuis le début.

Il ne s’est pas passé un jour sans que Kylian Mbappé ne soit au centre de tous les débats. Il faut dire que l’idole du football français vit sans aucun doute la pire période de sa carrière et la récente affaire de viol et d’agression sexuelle à laquelle il a été lié, n’a évidemment rien arrangé.

« Une mère ne réagit pas comme ça »

L’un des plus loquaces au sujet de la situation autour de l’ancien du PSG parti au Real Madrid, c’est Romain Molina. Au cours de plusieurs interventions il a apporté une lumière nouvelle sur certaines zones d’ombres et désormais, il s’attaque à la mère de Mbappé. « Je pose la vraie question qu'il y a à poser aujourd'hui : ses parents ils ont où ? Parce que sa mère veut faire agent et maman, mais je pense qu'elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Une mère ne réagit pas comme ça » a lancé le journaliste, lors d’un entretien accordé à la chaîne YouTube Colinterview.

« Agent, elle n'en est pas capable »

« J'ai demandé à ma mère. Demande à n’importe quelle personne qui a des enfants, quand tu sais ce qu'il y a eu au PSG tu ne réagis pas comme ça ! » a poursuivi Molina, tirant à boulets rouges sur Fayza Lamari et son rôle auprès de Kylian Mbappé. « Agent, elle n'en est pas capable. C'est une réalité. On le voit là, elle n'en est pas capable. Je n'ai rien contre mais elle n'est pas agent. Zlatan (Ibrahimovic) le disait, tu es parent pourquoi tu veux devenir agent ? C'est un métier et là on voit que c'est un métier ».