Accusation de viol : La presse espagnole se justifie pour Mbappé

Accusé de viol après son voyage en Suède, Kylian Mbappé se retrouve logiquement au coeur des discussions. En France, cette affaire qui concerne le capitaine des Bleus fait énormément parler. En revanche, la presse espagnole se fait plus discrète pour évoquer les accusations à l’encontre du joueur du Real Madrid. Alors que cette différence de traitement en interpelle plus d’un, RMC est allé interroger Mario De La Riva, journaliste pour AS.

Mbappé accusé de viol : Annonce en direct pour une sanction de Deschamps ! https://t.co/G9dbifgR2Y pic.twitter.com/v0yVvLQ4B9 — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Un impact plus grand en France parce que c’est le capitaine des Bleus »

« D’abord je crois que c’est important de dire qu’actuellement il n’y a pas d’accusation formelle contre Mbappé. C’est quelque chose que nous avons toujours attendu, de voir si les autorités suédoises faisaient vraiment une sorte d’accusation officielle », a-t-il premièrement tenu à dire concernant cette affaire Kylian Mbappé. Mario De La Riva a par la suite expliqué : « En France, c’était le problème d’un capitaine de la sélection, qui venait de jouer deux matchs avec son club, qui avait demandé à ne pas jouer avec sa sélection et qui au moment où sa sélection jouait était en vacances. Je crois que dès le premier instant, cela a créé une ampleur médiatique largement supérieure en France, et je crois que c’est la principale différence dans le traitement. J’insiste, nous verrons s’il y a une accusation officielle contre Mbappé, mais depuis le premier instant du déplacement de Mbappé à Stockholm cela a eu un impact plus grand en France parce que c’est le capitaine des Bleus et qu’ils jouaient ce jour-là ».

« Il n’y a même pas eu d’accusation formelle de la justice suédoise »

Travaillant pour AS, le journaliste espagnol a ensuite confié : « Nous avons été surpris que l’autre jour, le principal journal télévisé français commence en parlant de Kylian, et de voir que c’était l’information principale en France, alors qu’il n’y a même pas eu d’accusation formelle de la justice suédoise ».