Mbappé accusé de viol : Les nouvelles révélations de la presse suédoise

Ce samedi soir, Kylian Mbappé va retrouver les terrains de football avec le Real Madrid face au Celta Vigo. Mais en parallèle, une enquête est toujours en cours alors que le Français est accusé de viol suite à sa virée à Stockholm pendant la trêve hivernale. Une affaire qui fait la Une des médias locaux et voilà que la presse suédoise a apporté de nouvelles informations sur cette affaire Mbappé.

Le voyage de Kylian Mbappé en Suède est aujourd’hui au coeur de la polémique. D’abord pointé du doigt pour avoir fait passer l’équipe de France au second plan, la star du Real Madrid est aujourd’hui encore plus dans la tourmente. En effet, Mbappé se retrouve accusé de viol. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours en Suède. Une affaire qui fait logiquement énormément parler et chaque jour, on en apprend un peu plus…

Mbappé en bonne compagnie à son hôtel

A l’origine du scandale Kylian Mbappé, Aftonbladet en a dit plus sur le programme du Français durant ses heures passées à Stockholm. Ainsi, le joueur du Real Madrid n’aurait pas seulement fait la fête en boite de nuit, puisque pendant ses deux jours passés dans la capitale suédoise, il aurait invité 10 femmes en afterparty dans sa suite à l’hôtel Bank. On y apprend par ailleurs que le second soir, Mbappé serait descendu en ascenseur de sa avec l’une de ces femmes.

Mbappé et son entourage stressés ?

Aftonbladet a fait également des révélations sur le comportement de Kylian Mbappé à Stockholm. Le média suédois explique alors que selon ses sources, le joueur du Real Madrid aurait été très nerveux durant ses heures passées dans la capitale suédoise. Il a ensuite été précisé que par la suite, c’est tout l’entourage de Mbappé qui aurait été stressé avant de quitté la Suède. Affaire à suivre…