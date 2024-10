Zidane - Deschamps : Il prend position en direct pour l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps fait de moins l’unanimité auprès des fans. Malgré un contrat jusqu’en 2026, son départ est réclamé et l’arrivée de Zinedine Zidane est espérée par beaucoup. Quid alors de ce poste de sélectionneur des Bleus ? Rolland Courbis s’est confié sur ce duel entre Deschamps et Zidane.

Didier Deschamps est donc aujourd’hui à la tête de l’équipe de France. Mais va-t-il le rester encore longtemps ? S’il est sous contrat jusqu’en 2026, les critiques sont de plus en plus nombreuses. Alors que le départ de Deschamps est réclamé, c’est Zinedine Zidane qui est espéré sur le banc des Bleus. DD ou Zizou ? La question a été posée à Rolland Courbis à l’occasion de son passage sur le plateau de Télématin.

« Deschamps est en train de traverser une période compliquée »

« C’est pratiquement impossible de répondre à cette question parce qu’ils sont totalement différents. Mais si on parle de Didier, je pense qu’il est en train de traverser une période compliquée et si cette période est compliquée ce n’est pas de sa faute. Lui est passionné de football, on lui reproche d’avoir signé 4 ans », a-t-il d’abord confié.

« Difficile de trouver mieux que Zinedine Zidane »

Rolland Courbis a ensuite poursuivi concernant Didier Deschamps et Zinedine Zidane : « Passionné comme je suis, si j’avais eu la possibilité de signer 8 ans, j’aurais signé 8 ans. Ça n’a rien à avoir avec le fait qu’il y a un dénommé Zizou qui peut-être prendra la place un jour. J’espère que Zidane soit sélectionneur ? C’est difficile, à partir du moment où Didier sera remplacé, de trouver mieux que Zinedine Zidane, dit Zizou ».