Équipe de France : Le coup de fil surprise pour Griezmann !

Antoine Griezmann a indéniablement marqué de son empreinte l’ère-Didier Deschamps en équipe de France. Présent pour chacune des six compétitions du sélectionneur des Bleus, le champion du monde tricolore a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale fin septembre. De quoi rendre nostalgique Paul Pogba qui lui a passé un coup de fil.

Le lundi 30 septembre, Antoine Griezmann a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale. Soit quelques semaines semaines après le dénouement de l’Euro et son souhait évoqué pendant la trêve internationale de septembre à Téléfoot concernant une participation à la Coupe du monde 2026.

«C’est sûr que c’était triste pour tous les Français et tous les fans de foot»

« C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt ». Voici le message d’adieu destiné à l’équipe de France publié par Antoine Griezmann sur ses réseaux sociaux. Grand ami du meilleur buteur de l’Atletico de Madrid, Paul Pogba s’est confié à RMC sur sa retraite internationale pendant l’émission Génération After mercredi soir. « Ah mon Grizou! C’est sûr que c’était triste pour tous les Français et tous les fans de foot et de l’équipe de France. Parce que c'est sûr que de voir Grizou, en plus il n'est pas si vieux que ça… Mon Grizou, non, il n'est pas si vieux que ça. Et surtout sa qualité, c'est un cadre. On a perdu un cadre de l'équipe de France. Il a ses propres raisons, mais on ne pourra jamais enlever ce qu'il a fait pour l'équipe de France ».

«Je l'ai eu ce mardi au téléphone»

Pendant ladite interview, Paul Pogba qui sera de retour de suspension sur les terrains en mars 2025 a notamment avoué avoir contacté Antoine Griezmann par téléphone. « Je l'ai eu ce mardi au téléphone. Je lui ai dit: 'je préfère te dire ce qui est dans mon cœur, tu as fait partie des joueurs qui ont remis cette équipe de France au top. Donc encore un grand merci pour ça mon Grizou ».