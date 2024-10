Griezmann a reçu un appel très spécial !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Antoine Griezmann annonçait sa retraite international à la surprise générale. Un coup de tonnerre pour l'équipe de France qui a déjà perdu plusieurs cadres ces dernières années, à l'image d'Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Giroud ou encore Paul Pogba. Ce dernier a d'ailleurs appelé Antoine Griezmann ces dernières heures.

C'est une petite bombe qu'Antoine Griezmann a lâchée ces derniers jours. Le Colchonero a effectivement annoncé sa retraite internationale juste avant l'annonce d'une liste de Didier Deschamps. La fin d'une ère puisque la retraite de Griezmann fait suite à celles d'Hugo Lloris, Raphaël Varane et Olivier Giroud, tous des cadres de l'équipe championne du monde 2018, sans oublier Paul Pogba, suspendu pour dopage. D'ailleurs, le milieu de terrain de la Juventus a rendu un très bel hommage à Antoine Griezmann.

Pogba appelle Griezmann

« Ah mon Grizou! C’est sûr que c’était triste pour tous les Français et tous les fans de foot et de l’équipe de France. Parce que c'est sûr que de voir Grizou, en plus il n'est pas si vieux que ça… Mon Grizou, non, il n'est pas si vieux que ça. Et surtout sa qualité, c'est un cadre. On a perdu un cadre de l'équipe de France. Il a ses propres raisons, mais on ne pourra jamais enlever ce qu'il a fait pour l'équipe de France », assure-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

«Je l'ai eu ce mardi au téléphone»

Paul Pogba révèle également qu'il a très récemment appelé Antoine Griezmann pour le féliciter de ce qu'il a apporté en Bleus : « Je l'ai eu ce mardi au téléphone. Je lui ai dit : “je préfère te dire ce qui est dans mon cœur, tu as fait partie des joueurs qui ont remis cette équipe de France au top. Donc encore un grand merci pour ça mon Grizou” ». La fin d'une ère.