Les conseils donnés à Kylian Mbappé après l'accusation

Absent du rassemblement de l'équipe de France en ce mois d'octobre, Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses critiques dans l'Hexagone. En effet, suite à sa virée du côté de Stockholm, le joueur du Real Madrid prend cher et se voit notamment accusé de faire passer les Bleus au second plan. Une affaire évoquée par Fred Hermel qui n'a pas manqué de conseiller Mbappé à ce sujet.

Finalement revenu plus tôt de sa blessure avec le Real Madrid, on pensait que Kylian Mbappé allait être sélectionné par Didier Deschamps pour jouer avec l'équipe de France contre Israël et la Belgique. Pas du tout. Le capitaine des Bleus a été laissé à disposition des Merengue. Une trêve internationale dont Mbappé a profité pour... se rendre à Stockholm et passer notamment une soirée en boite de nuit. De quoi faire polémique en France où les critiques fusent à l'encontre du numéro 9 du Real Madrid...

« Ça nuit grandement à son image »

Après avoir assuré que cette virée en Suède de Kylian Mbappé ne posait pas de problème au Real Madrid (« Pour le Real Madrid, il n'y a aucun problème »), Fred Hermel a réagi à ce qui peut se dire sur le joueur de 25 ans en France. Pour AS, le journaliste a tout d'abord expliqué : « De l'autre côté des Pyrénées, les choses changent. Et beaucoup. Que le capitaine de la France, qui a négocié avec son entraîneur la possibilité de ne pas assister au rassemblement cette fois et ne de ne pas jouer deux matchs de Ligue des Nations, apparaisse en train de faire la fête le soir même du match contre Israël, nuit grandement à son image. Je ne vais pas juger (ce n'est pas à moi de le faire) mais je comprends le malaise que cette situation a provoqué dans mon pays ».

« Kylian doit s'occuper un peu plus de la France pour prendre soin de lui »

« Son départ du PSG est un coup dur pour le football français, qui se retrouve sans star dans son championnat national. Il n'a pas fait un bon Euro et il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir échouer à Madrid. Ils l'accusent de ne pas s'impliquer dans son équipe et recherchent toute opportunité pour l'attaquer brutalement. Cette ambiance négative n'est bonne ni pour Mbappé capitaine des Bleus, ni pour Mbappé joueur du Real Madrid. Kylian doit s'occuper un peu plus de la France pour prendre soin de lui », a poursuivi Fred Hermel, conseillant donc à Kylian Mbappé de faire plus attention à l'équipe de France.