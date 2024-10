Le patron de Deschamps imite Zidane, c'est historique !

Amadou Diawara

Privé de Kylian Mbappé, d'Antoine Griezmann et de N'Golo Kanté, Didier Deschamps a dû désigner un tout nouveau capitaine pour le rassemblement du mois d'octobre. Choisi par Didier Deschamps, Aurélien Tchouameni a mené les Bleus vers deux victoires (contre Israël et la Belgique). Toutefois, le milieu de terrain du Real Madrid a écopé d'un carton rouge ce lundi soir. Depuis Zinedine Zidane en 2006, Aurélien Tchouameni est le premier capitaine tricolore à se faire expulser.

Pour le rassemblement du mois d'octobre, Didier Deschamps a dû faire sans Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et N'Golo Kanté. De retour de blessure le 2 octobre, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a été ménagé par son sélectionneur. De son côté, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale peu avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Enfin, N'Golo Kanté a été contraint de déclarer forfait pour les confrontations contre Israël (ce jeudi) et face à la Belgique (lundi) à cause d'une blessure.

Le capitaine Tchouameni s'est fait expulser

Alors que ses trois premiers capitaines manquaient à l'appel, Didier Deschamps a choisi de confier le brassard à Aurélien Tchouameni lors de cette trêve internationale. Et le numéro 8 des Bleus a réussi ses débuts dans son nouveau rôle. En effet, l'équipe de France s'est imposée face à Israël à Budapest ce jeudi soir (1-4), avant de faire tomber la Belgique à Bruxelles quatre jours plus tard (1-2). Malgré tout, le capitaine Aurélien Tchouameni n'a pas été parfait lors de ce rassemblement du mois d'octobre.

Une première depuis Zidane en 2006

Alors que la France menait déjà 1-2 face à la Belgique ce lundi soir, Aurélien Tchouameni a écopé d'un deuxième carton jaune. Expulsé à la 76ème minute de jeu lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations, le milieu de terrain de Didier Deschamps a dû assister à la fin de la rencontre depuis les vestiaires. Selon Opta, Aurélien Tchouameni est le premier joueur de l'équipe de France exclu depuis Jules Kounde en septembre 2021. Il est également le premier capitaine de l'ère Deschamps à prendre un carton rouge. Avant la nomination de Didier Deschamps, le dernier en date était Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006 face à l'Italie.