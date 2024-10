Mbappé - Deschamps : «Kylian a tué le père», catastrophe en équipe de France ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France depuis douze ans désormais et se trouve dans les deux dernières saisons de son contrat. Sa politique de groupe a fait sa renommée actuelle, en comprenant ses résultats pendant les compétitions, mais le vent a tourné ces derniers mois et notamment en raison de l’attitude de Kylian Mbappé qui remet tout en question au sujet du management de Didier Deschamps.

Depuis ses débuts sur le banc de l’équipe de France de football en septembre 2012, Didier Deschamps a toujours fait passer la cohésion de groupe en priorité et refusait de laisser un trop gros pouvoir aux joueurs. Le collectif primait sur les individualités. Néanmoins, aux yeux de Florent Gautreau, le sélectionneur des Bleus a perdu son autorité et de son crédit lorsqu’il a offert le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, ce qui allait à l’encontre de ses idéaux initiaux.

«Il a tué le père de l’équipe de France, celui qui a eu en termes de leadership et de management une vraie aura»

Et depuis mars 2023, la communication de Didier Deschamps se veut à présent plus douce au point où le journaliste de RMC a lâché une punchline dimanche soir sur les ondes de la radio.

« Kylian a tué le père. Pas son père, mais il a tué le père de l’équipe de France, celui qui a eu en termes de leadership et de management une vraie aura. Cette sortie en boîte en Suède de Kylian Mbappé ne me dérange pas fondamentalement. J’ai entendu les trucs sur « bien manger, bien dormir », les conseils qu’il avait donné à Neymar et compagnie. Pour commencer par Mbappé, c’est un gamin qui s’est perdu niveau foot depuis un an. Je ne doute pas qu’il va se récupérer. (…) Il est simplement à un tournant de sa carrière. J’espère que le Real Madrid, Ancelotti et le fait de vivre sa jeunesse normalement le fera reprendre le bon chemin. Mbappé est la victime médiatique de cette histoire. Mais lui-même assume, il pense bien qu’on va savoir qu’il est sorti. Il a un peu oublié son métier de footballeur. Qu’il retrouve l’envie de son métier de footballeur ».

«C’est le signe qu’il est en train de perdre son vestiaire»

Florent Gautreau a, pour finir, fait l’analyse du château de cartes de l’autorité de Didier Deschamps si solide à la base qui est en train de tomber petit à petit, par sa faute et ses actions.

« Sa première erreur, c’est l’histoire du capitanat et du brassard. Je pense qu’il a perdu une partie de son vestiaire et de son aura. Même si les joueurs ne s’en sont pas rendus compte tout de suite, quand ils vont vu Griezmann traîner sa peine à l’Euro, ne pas avoir le brassard et être traité comme ça, ils ont dû se dire qu’il y avait un truc qui n’allait pas dans ce groupe. Et ce qu’il ne va pas, c’est Deschamps qui a été un énorme manager jusqu’alors et qui est en train d’enchaîner les merdes. Quand je l’entends l’autre jour se justifier piteusement et en défendant les clubs alors qu’il doit défendre sa sélection, je me dis que c’est fou. Et quand il dit qu’il ne s’occupe jamais de ce que font les joueurs. C’est faux ! Il s’en occupait de ce qu’ils faisaient et pour justifier en interne des non sélections et des pré-sélections. C’est le signe qu’il est en train de perdre son vestiaire ».