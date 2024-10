Kylian Mbappé accusé de viol : Deschamps sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire de l’équipe de France face à la Belgique lundi soir (1-2), Didier Deschamps a été invité à s’exprimer sur les nouveaux éléments concernant Kylian Mbappé, qui serait visé par une enquête pour viol selon la presse suédoise. Le sélectionneur des Bleus a regretté un environnement très négatif autour de son capitaine.

Non convoqué pour ce rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a passé plusieurs jours en Suède la semaine dernière, à Stockholm, où il a été aperçu à la sortie d’une boîte de nuit. Ce lundi, la presse suédoise a indiqué que la police enquêtait sur un viol présumé qui se serait produit dans l’hôtel où séjournait l’attaquant du Real Madrid et que ce dernier était « raisonnablement suspect ». Ce à quoi Kylian Mbappé a répondu directement sur les réseaux sociaux : « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard », au moment où l'information avait été sortie par Aftonbladet et que personne n’était encore visée.

« J’ai l’impression que certains veulent tout lui mettre sur le dos »

« En ce moment, ça sort de partout, n’importe comment », a réagi Didier Deschamps en conférence de presse, après la victoire de l’équipe de France face à la Belgique (1-2). « Faire la part des choses entre le vrai et le faux… J’ai l’impression que certains veulent tout lui mettre sur le dos. Info, intox, je ne vais pas échanger avec lui là-dessus, il est assez grand et il a suffisamment de moyens pour communiquer. »

« Il y a un environnement qui est très négatif »

« Je ne pointe personne du doigt, chacun est libre d’écrire ou de dire ce qu’il veut, mais il y a un environnement qui est très négatif », a poursuivi Didier Deschamps. « Là il faut faire attention, on parle de… Mais quand vous reprenez des choses… Je ne vais pas dire que je sais, parce que je ne sais pas, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n’importe quoi, mais ça arrive tellement de fois. Pourtant il y a des choses pas difficiles à vérifier, mais si vous accordez du crédit à n’importe qui ça vous amène sur des trucs des fois… Avec ça je prends beaucoup de recul, mais ce n’est pas une bonne chose pour l’équipe de France, bien évidemment. »