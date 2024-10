Mbappé : Son grand retour est annoncé, voilà la date

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté depuis sa signature au Real Madrid, Kylian Mbappé crée également la polémique avec l’équipe de France. Cependant, l’ancien attaquant du PSG essaie de revenir à 100% pour les prochaines semaines. Daniel Riolo estime qu’à l’approche du Clasico, le moment est parfait. On va enfin savoir.

Kylian Mbappé se retrouve au cœur des critiques ces derniers jours. Et pour cause, il y a d'abord eu son absence de la liste de l'équipe de France alors qu'il était titulaire dans la foulée avec le Real Madrid, et surtout, son escapade suédoise ne passe pas. Et pour cause, le Bondynois a été aperçu dans une boite de nuit à Stockholm alors que les Bleus jouaient dans le même temps contre Israël. Un comportement qui a fait polémique compte tenu de son statut de capitaine, et qui s'ajoute à un rendement sportif qui inquiète. Daniel Riolo attend donc Kylian Mbappé au tournant avec une date fatidique : Le Clasico.

Riolo se lâche sur Mbappé

« Le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c’est moi l’année dernière après Newcastle, ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs. J’avais dit : depuis deux ou trois mois, on entend parler de choses qui me donnent à penser qu’il est perturbé, que sa vie est peut-être en train de changer en termes de priorité », lâche le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«On va voir, il y a bientôt le Clasico»

« Il est au Real, c’est à lui de nous montrer maintenant quel tournant il veut donner à sa carrière. Pour l’instant, on ne sait pas. Ça fait six mois que le virage est pris et qu’on ne sait pas bien ce que ça va donner. Là il donne l’impression de vouloir se remettre à fond avec la prépa physique. On va voir, il y a bientôt le Clasico », ajoute Daniel Riolo.