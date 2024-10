«Il y a une brouille», Riolo vend la mèche pour Griezmann

Amadou Diawara

Peu avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de ce mois d'octobre de l'équipe de France, Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale. Selon Daniel Riolo, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a pris une telle décision parce que « c'est le bordel » chez les Bleus et qu'il « y a une brouille ».

Antoine Griezmann a lâché une bombe le 30 septembre. En effet, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a pris sa retraite internationale, et ce, juste avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour ce rassemblement de l'équipe de France. « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'Équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables au côté de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront à jamais gravées dans nos mémoires... », a déclaré Antoine Griezmann dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Griezmann a pris sa retraite internationale

Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo s'est prononcé sur la retraite d'Antoine Griezmann. Le journaliste de RMC Sport a pointé du doigt le timing de l'annonce du joueur de 33 ans.

«C’est le bordel chez les Bleus»

« La retraite de Griezmann, le moment et la manière où ça tombe, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que : c’est le bordel chez les Bleus, je n’y suis plus. S’il arrête à la fin de l’Euro, ça se comprend. Il arrête dans un an ou parce qu’il est blessé ça se comprend. Arrêter fin septembre de cette façon, c’est la preuve que c’est un éclat, qu’il y a une porte qui s’est fermée et qu’il y a une brouille », a affirmé Daniel Riolo.