Kylian Mbappé accusé de viol : Voilà ce qu’il a fait pendant sa virée en Suède !

Ce lundi, la presse suédoise a affirmé que Kylian Mbappé était « raisonnablement suspect », soit le degret de suspicion le plus faible, dans un enquête pour viol et agression sexuelle. Des faits qui auraient eu lieu à Stockholm, où l’attaquant du Real Madrid a passé quelques jours la semaine dernière. Retour sur l’emploi du temps du Français dans la capitale suédoise.

N’ayant pas été convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Kylian Mbappé a profité de ses quelques jours de repos accordés par le Real Madrid pour se rendre à Stockholm, en Suède, la semaine dernière. Une escapade qui a pris une nouvelle tournure ce lundi, quand la presse suédoise a fait état d’une enquête pour un viol présumé, des faits qui auraient eu lieu dans le centre de la capitale suédoise.

Le programme de Mbappé en Suède

Selon le quotidien Expressen, Kylian Mbappé est « raisonnablement suspect », soit le degré de suspicion le plus faible, lui qui avait dénoncé une « fake news », avant que son nom ne soit directement lié à cette affaire. Interrogé par l'AFP, son entourage a assuré ne pas avoir connaissance d'une plainte déposée contre le Français. Comme le rapporte Le Parisien, le capitaine des Bleus a commencé la soirée du jeudi 10 octobre dans un restaurant du centre-ville de Stockholm, en compagnie de son garde du corps, son assistante personnelle et Nordi Mukiele, ancien coéquipier au PSG et prêté au Bayer Leverkusen cette saison.

Mbappé a passé deux soirées en boite de nuit

Ils auraient ensuite poursuivi leur soirée au club « V », où Kylian Mbappé et son groupe auraient passé une partie de la nuit, avant de rentrer à leur hôtel. Selon le journal Aftonbladet, l’attaquant du Real Madrid aurait également passé la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre dans cette boîte de nuit, dont il aurait alors privatisé une partie des locaux.