Équipe de France : «C’était chaud», il balance sur Deschamps

De 2013 à 2022, Raphaël Varane a fait partie de l’équipe de France. Il a notamment participé à l’incroyable barrage de qualification pour la Coupe du monde 2014 face à l’Ukraine (0-2, 3-0) et n’a manqué qu’une compétition : l’Euro 2016. Si évidemment le plus beau souvenir reste la victoire en 2018, il avoue qu’avec Didier Deschamps, il y a eu des réunions houleuses.

Durant toute sa carrière en équipe de France, Raphaël Varane n’a connu qu’un sélectionneur : Didier Deschamps. Avec l’ancien joueur de l’OM, la relation a parfois été tumultueuse, comme il l’avoue ce mercredi.

«Avec Deschamps, c’était chaud»

Raphaël Varane a pris sa retraite de footballeur il y a trois semaines mais va rester à Côme pour y intégrer le comité de développement. Dans une interview accordée à L’Équipe, Raphaël Varane se souvient de la Coupe du monde 2018 : « 2018, oui, bien sûr, il y avait une osmose, avec des valeurs, des gens d'univers, de religion et de cultures différents, mais ensemble, il s'est passé quelque chose. Mais ça n'a pas été simple. Juste avant la Coupe du monde, il y a eu quelques réunions avec le coach et c'était chaud. »

«On a bataillé avec le coach»

« Mais j'ai aimé les moments où ça a été difficile, les moments où on voit sur le terrain qui va demander le ballon dans les pieds et pour qui le ballon va brûler. Mais on a bataillé avec le coach, poursuit Varane. Il nous comprenait très bien, parce qu'il faisait la même chose quand il était joueur... »