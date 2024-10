Deschamps a menti pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est réputé dans le milieu pour sa volonté de toujours faire passer le groupe et la cohésion en priorité avec une règle simple : ne pas porter atteinte à l’image renvoyée par son équipe de par des gestes ou attitudes qui auraient des répercussions. C’est en effet ce qu’il faisait à ses débuts à l’AS Monaco comme révélé par Jérôme Rothen au sujet des virées extrasportives, mais a adopté une toute nouvelle approche avec Kylian Mbappé.

La semaine dernière, grâce à quelques jours de repos offerts par le Real Madrid, Kylian Mbappé s’était rendu en Suède notamment accompagné de Nordi Mukiele afin de décompresser en pleine trêve internationale. Le capitaine de l’équipe de France n’avait pas été retenu par Didier Deschamps qui affirmait le jeudi 3 octobre dernier que Mbappé avait une gêne musculaire qui nécessitait des soins et donc une non sélection.

«Une sortie nocturne… je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là»

L’attaquant du Real Madrid a profité d’une virée nocturne à Stockholm jeudi et notamment dans une boîte de nuit nommée Le V. Et ce, la même soirée que le match de Ligue des nations remporté par l’équipe de France face à Israël (4-1). Interrogé en conférence de presse sur la soirée de Kylian Mbappé, Didier Deschamps avait confié que ce n’était pas de son ressort ni ses affaires puisque le joueur était en club avec les permissions du Real Madrid. « Une sortie nocturne… je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian est dans un programme calculé avec son club, je ne sais pas s’il était off ou non. Moi, je gère ceux qui sont là ».

«Il a toujours recadré ses joueurs, dans les clubs et les sélections, mais sous prétexte que c’est Kylian Mbappé, il ne dit rien ?»

Pour Jérôme Rothen, Didier Deschamps tient un discours bien différent envers Kylian Mbappé que celui qu’il prônait lorsqu’il était entraîneur en club il y a 20 ans de cela avec l’AS Monaco. En raison d’une blessure qui allait lui faire manquer la fin de la saison avec le club de la Principauté, Rothen a révélé qu’il était sorti et dès sa première excursion, son entraîneur de l’époque l’avait recadré expliquant que cela ne renverrait pas une bonne image de l’ASM. De quoi laisser le consultant de RMC en colère au sujet des propos de Deschamps sur Mbappé, en contradiction totale avec sa politique de management. « Comment est-ce que tu peux dire que ce que fait Kylian Mbappé de sa vie privée ne le concerne que lui et le Real Madrid, mais pas l’équipe de France, car il n’a pas été sélectionné. Il a toujours recadré ses joueurs, dans les clubs et les sélections, mais sous prétexte que c’est Kylian Mbappé, il ne dit rien ? Avec des attitudes comme cela, on n’y arrivera jamais ».