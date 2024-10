Enquête pour viol - Mbappé : Riolo fait une sortie troublante

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

D’après la presse suédoise, Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol dans l’hôtel où il séjournait. Avant même d’être impliqué dans ces accusations, le capitaine de l’équipe de France avait pris la parole quelques heures auparavant pour dénoncer des « fake news », le journaliste Daniel Riolo juge le dossier « très bizarre ».

L’escapade de Kylian Mbappé n’en finit pas de faire parler. Alors que ce déplacement effectué en pleine trêve internationale faisait déjà polémique sur un plan sportif, celui-ci tombe désormais dans le volet judiciaire après les révélations du quotidien Expressen concernant l’ouverture d’une enquête pour « viol et agression sexuelle » pour des faits qui se seraient produits dans la nuit du 10 au 11 octobre dans l'hôtel où séjournait l’attaquant du Real Madrid.

Mbappé a dénoncé une « fake news »

Dès les premières révélations de l’enquête pour viol, Kylian Mbappé est sorti du silence sur son compte X alors que son nom n’était pas encore directement lié à l’affaire. « FAKE NEWS !!!! », dénonçait le capitaine des Bleus, sous-entendant très fortement un lien avec l’audience programmée ce mardi devant une commission de LFP dans litige financier avec PSG : « Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Une sortie qui a étonné Daniel Riolo.

« Très bizarre »

« On peut trouver sa réaction étonnante aujourd’hui lorsqu’il met son gros message de Fake News. Tout est très bizarre dans ce qui s’est passé aujourd’hui. Une conspiration avec le PSG ? Tout est très bizarre. Sa réaction à lui, les deux journaux suédois qui semblent compléter l’information. Quand il met ça, effectivement on sait qu’il y a un passif avec le PSG sur les armées numériques, ça existe, moi-même j’en ai souffert parce qu’ils lancent des mecs contre toi. Mais, on est plus du tout dans cela, il s’agit de complètement autre chose, a confié le journaliste Daniel Riolo au micro de RMC. La façon dont lui aujourd’hui s’est exprimé, je trouve ça très bizarre. S’il sait qu’il y a un souci et que des journaux vont en parler ou qu’il y a la police, il va sur X pour en parler comme ça ? Très bizarre. »