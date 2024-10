Kylian Mbappé accusé de viol : «Ça va finir par sortir... », ces révélations explosives !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le quotidien suédois « Expressen » affirme que Kylian Mbappé est visé par une enquête de la police suédoise pour « viol et agression sexuelle » durant son passage à Stockholm. D’après le journaliste Daniel Riolo, d’autres « histoires compliquées » pourraient être révélées, du temps de son passage au PSG.

Absent de la liste de Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique, Kylian Mbappé a fait parler de lui en allant en Suède, profitant de quelques jours de repos. Un déplacement polémique qui prend désormais une autre tournure après les révélations du quotidien local Expressen concernant une plainte pour viol et agression sexuelle visant le capitaine des Bleus. Ce dernier avait pris la parole quelques heures avant que son nom soit directement lié à l’affaire, dénonçant des « fake news » sur son compte X, sous-entendant un lien avec l’audience prévue ce mardi devant la commission paritaire des recours de la LFP pour son litige financier avec le PSG.

« L’année dernière, il a eu des histoires compliquées »

Réagissant à ce dossier au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a fait de troublantes révélations sur Kylian Mbappé, impliqué selon lui dans plusieurs « histoires compliquées » lorsqu’il était encore sous contrat avec le PSG. « L’année dernière, il a eu des histoires compliquées de ce point de vue là. Dans son année hyper chaotique avec le PSG, Tout ça, si cette affaire évolue, va finir par sortir », affirme le journaliste.

« Si ce genre d’évènements continuent, il y a des choses qui se sont passées l’année dernière qui reviendront à la surface »

« La vie privée quand elle influe sur le terrain, on en parle. Quand ça n’influe pas, on évite certains sujets. L’année dernière, je n’ai fait qu’évoquer des choses sans aller plus dedans. Mais si ce genre d’évènements continuent, il y a des choses qui se sont passées l’année dernière qui reviendront à la surface je pense », poursuit Daniel Riolo. L’an dernier, le journaliste avait critiqué l’hygiène de vie de Kylian Mbappé, devenu selon lui « le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris ».