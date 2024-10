Zidane : Une opportunité en or est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand partisan d’une nomination de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France, Daniel Riolo s’est lâché à ce sujet lundi soir après le succès des Bleus en Belgique. Et il regrette amèrement que Philippe Diallo, le président de la FFF, ait maintenu Didier Deschamps après l’Euro alors qu’il avait une belle opportunité avec Zidane.

Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France, c’est pour quand ? Le contrat de Didier Deschamps à la tête des Bleus court jusqu’en 2026, et son avenir n’a vraisemblablement pas été du tout un sujet du côté de la FFF après l’élimination en demi-finale de l’Euro. Le président Philippe Diallo l’a tout de suite conforté dans ses fonctions, alors que certains observateurs à l’image de Daniel Riolo réclament en vain l’arrivée de Zidane depuis un bon moment.

« Toute la France l’attend »

« Après l’Euro, alors que Philippe Diallo va se présenter pour les élections et qu’il est en déficit de notoriété, il a une opportunité fantastique de nommer le sélectionneur que toute la France attend. Juste avant les JO, nouveau souffle, il peut tout relancer et répondre à l’envie du peuple. Dans la foulée, tu te présentes aux élections et s’associe au sélectionneur que tout le monde veut. On serre la main à Deschamps, on lui fait même une petite fête… », a expliqué Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport. L’éditorialiste regrette donc amèrement que Philippe Diallo n’ait pas tenu compte de cette option Zidane pour les Bleus.

« Un président yaourt nature »

« Il a l’opportunité de faire ça, il a un boulevard pour faire plaisir aux Français, relancer les Bleus et lui-même se mettre dans la peau du mec qui a la superbe idée d’être le président qui relance. Tout ça, il ne le fait pas. Il y a des gens comme ça qui ratent des opportunités de réussir dans leur vie. Diallo a décidé d’être un président yaourt nature. C’est un gâteau entrée de gamme, marque distributeur », poursuit Riolo, pas tendre envers le président de la FFF alors que ce dernier avait l’occasion de nommer Zinedine Zidane après l’Euro l’été dernier.