Zidane - Deschamps : France 98 en a «marre» de ce clash pour les Bleus !

L’équipe de France est entraînée par Didier Deschamps depuis douze ans désormais. Le champion du monde 98 en tant que joueur et 2018 comme sélectionneur arrive cependant à bout de souffle du point de vue de Christophe Dugarry tant sur les résultats que sur le management. D’autant plus que Zinedine Zidane toque à la porte…

Zinedine Zidane est toujours sans club. Une situation qui dure depuis le mois de mai 2021 et son second départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur. En juin 2022, dans le cadre d’une interview accordée à L’Équipe pour son cinquantième anniversaire, Zidane faisait part de son rêve bleu, à savoir prendre les rênes de l’équipe de France.

«Zidane ? J’ai envie de voir ça, de redécouvrir des émotions»

Toutefois, Didier Deschamps lui a barré la route après le Mondial 2022 en signant une prolongation de contrat qui le lie à la Fédération française de football jusqu’au terme de la Coupe du monde 2026. Depuis quelques mois, le sélectionneur des Bleus récolte de plus en plus de critiques au sujet de son jeu et de sa gestion des joueurs. Christophe Dugarry a profité de sa présence sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme ce lundi soir afin de réclamer la venue de Zinedine Zidane.

« Après douze ans, j’en ai marre de voir la même façon de jouer, les mêmes discours en conférence de presse. J’ai une forme de lassitude. J’ai envie de voir quelque chose de nouveau. Quand je sais qu’en plus, c’est un des entraîneurs de plus titrés (ndlr Zidane), séparé au fait que ce soit mon ami ce n’est pas le sujet, j’ai un affect bien évidemment particulier, mais j’ai envie de voir ça, de redécouvrir des émotions ».

«Je ne suis pas anti-Deschamps, je suis anti-jeu qui m’ennuie»

Christophe Dugarry fait un lien direct à un début de désamour des Français pour l’équipe de France et le virage pris par les Bleus sous le management de Didier Deschamps sur ces derniers mois. « J’ai l’impression que ce soit Deschamps, Le Graët par le passé et maintenant Diallo, qu’ils se sont accaparés l’équipe de France. Et les autres, si vous n’êtes pas contents, changez de chaîne. Je ne suis pas anti-Deschamps, je suis anti-jeu qui m’ennuie. Je pense que cette voix là, personne n’a voulu entendre ni écouter, elle se matérialise de plus en plus par les audiences TV ».