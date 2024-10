Real Madrid - Équipe de France : Masterclass de Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a pu conserver Kylian Mbappé au cours de la trêve internationale. Le capitaine de l’équipe de France a fait l’impasse sur le rassemblement des Bleus pour se concentrer sur le fait de retrouver une forme optimale avec les grosses échéances à venir pour le club merengue. Et ce fut le bon choix du point de vue de son entraîneur Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappé n’était pas de la partie pour le rassemblement de l’équipe de France. Les Bleus ont battu Israël (4-1) et la Belgique (2-1) en Ligue des nations sans leur capitaine. Diminué physiquement et ayant contracté une gêne à une cuisse, Mbappé a fait l’impasse sur la trêve internationale d’octobre afin de rester au Real Madrid en soins et pour suivre un protocole physique Antonio Pintus.

«Ces 15 jours l'ont beaucoup aidé car c'est un joueur différent de celui qu'il était avant la trêve»

Beaucoup d’observateurs dont Jérôme Rothen ont été scandalisés de cette décision de l’attaquant du Real Madrid de par ses engagements envers l’équipe de France. D’autant plus que le capitaine des Bleus, le surlendemain de l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, jouait 70 minutes avec le Real Madrid contre le Real Valladolid (2-0). De passage en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est enflammé du travail effectué par Mbappé pendant cette coupure du football de clubs. « Il a profité de cette pause pour améliorer sa condition, il va très bien.... Il est heureux et a hâte de jouer demain. Ces 15 jours l'ont beaucoup aidé car c'est un joueur différent de celui qu'il était avant la trêve ».

«Je le vois proche de 100%, il va très bien et c'est un plaisir de le voir s'entraîner»

Dans des propos rapportés par Marca, l’entraîneur du Real Madrid a d’ailleurs fait une annonce qui fera frémir les supporters de la Casa Blanca et fans de Kylian Mbappé. « Je le vois proche de 100%, il va très bien et c'est un plaisir de le voir s'entraîner ».