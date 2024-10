Real Madrid : Mbappé accusé de viol, Ancelotti sort du silence

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la trêve internationale, le Real Madrid retrouve le chemin des terrains ce samedi contre le Celta Vigo. Présent en conférence de presse à la veille de cette rencontre, Carlo Ancelotti n'a bien évidemment pas échappé aux questions sur Kylian Mbappé, aujourd'hui accusé de viol. L'entraîneur merengue a alors fait le point sur l'état de son numéro 9.

Parti du côté de la Suède pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé est aujourd'hui au coeur de la tourmente. En effet, suite à sa virée à Stockholm, le joueur du Real Madrid se retrouve accusé de viol. Quid alors de l'état du Français après cette affaire ? La question a été posée ce vendredi à Carlo Ancelotti.

« Il va très bien »

En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a dû répondre aux questions sur Kylian Mbappé. A propos du Français, Carlo Ancelotti a alors fait savoir : « Il va très bien, il est heureux et impatient de revenir demain et d'être important pour l'équipe. Comment Mbappé se sent-il personnellement ? Je ne suis pas là pour parler de spéculations. Je me concentre sur le travail. Comme j’ai dit il est très bien, rien de plus ».

« Je ne le vois pas affecté »

« Est-ce que j'ai parlé avec Kylian de la situation? Je parle avec les joueurs tous les jours. Pour l’instant ce sont des spéculations. Je vois le joueur tous les jours, il est très bien, très heureux, je ne le vois pas affecté. Il a beaucoup d’envie d’aider l’équipe », a enchainé Carlo Ancelotti.