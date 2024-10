Mbappé accusé de viol : Le coup de pression du boss du Real Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à sa virée en Suède, Kylian Mbappé est aujourd'hui dans la tourmente. En effet, la star du Real Madrid se retrouve accusée de viol. De quoi faire les gros titres de la presse française, mais du côté de l'Espagne, cette affaire beaucoup moins de bruit. Comment expliquer cette différence de traitement ? Et si la réponse se nommait tout simplement Florentino Pérez, président du Real Madrid ?

Voilà une affaire qui ne va clairement pas améliorer l'image de Kylian Mbappé, déjà bien écornée en France. En effet, suite à son voyage en Suède pendant la trêve internationale, le joueur du Real Madrid est accusé de viol. Une plainte a été déposée et une enquête est en cours. De son côté, Mbappé se défend et assure n'avoir rien à se reprocher. Alors que ce feuilleton fait bien évidemment énormément parler en France, c'est nettement moins le cas en Espagne.

« Mbappé n'est pas, en Espagne, un représentant national comme il l'est en France »

Journaliste pour El Pais, Diego Torres a expliqué cette différence de traitement de cette affaire Kylian Mbappé. Contacté par Le Figaro, il confie d'abord : « Kylian Mbappé n'est pas, en Espagne, un représentant national comme il l'est en France ou comme peut l'être chez nous Rafa Nadal. Si c'était Nadal qui était en cause, la couverture en Espagne serait bien plus importante. Mbappé, lui, est encore perçu comme un élément extérieur, une figure sportive localisée dans une niche spécifique ».

« Pérez ? Personne d'autre que lui dans le football espagnol n'a une influence aussi forte dans les médias »

Mais derrière ce silence des médias espagnols pourrait se cacher un homme : Florentino Pérez. Le président du Real Madrid aurait-il mis la pression ? « Le Real Madrid agit comme une cloche de protection pour ses joueurs. Quand ces derniers sont mis en cause, le club cherche à limiter le bruit dans les médias. Florentino Pérez ? Personne d'autre que lui dans le football espagnol n'a une influence aussi forte dans les médias. Ceux dont la rédaction centrale est à Madrid dépendent étroitement du club pour obtenir une grande partie de leurs contenus. Ceux qui sont à Barcelone ne reçoivent rien, ce qui les rend plus libres », a répondu Diego Torres.