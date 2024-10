Real Madrid : Coup dur pour un coéquipier de Mbappé, Ancelotti a trouvé la solution

Jean de Teyssière

Le club madrilène est régulièrement touché par les blessures depuis un an. Plusieurs joueurs, comme Thibaut Courtois, Eder Militao ou encore David Alaba ont souffert d'une rupture du ligament croisé du genou et cette saison, c'est Dani Carvajal qui a connu pareil sort. Carlo Ancelotti va devoir se creuser la tête et semble déjà savoir qui jouera latéral droit.

Le calendrier du Real Madrid va largement s'intensifier ces prochains jours. Le club espagnol va retrouver la Ligue des Champions, trois semaines après avoir perdu face au LOSC (0-1). Cette fois, le Real Madrid affrontera le Borussia Dortmund avant de jouer face au FC Barcelone. Tous ces matchs se dérouleront sans Dani Carvajal, blessé jusqu'à la fin de la saison.

Mbappé accusé de viol, le Real Madrid soupçonne le PSG ! https://t.co/C0arlktw9y pic.twitter.com/3DYtsV2tla — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

«Je vais être indisponible pendant quelques mois»

Il y a trois semaines, Dani Carvajal a subi une très grave blessure durant la rencontre face à Villarreal (2-0). L’international espagnol a subi trois ruptures : une au ligament croisé antérieur, une au ligament collatéral externe et la dernière au tendon poplité de la jambe droite. Sur ses réseaux sociaux, il avait alors annoncé : « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. »

Militao ou Vazquez en arrière droit ?

Carlo Ancelotti était évidemment attristé par cette situation : « Quand quelque chose comme ça arrive à un joueur comme Dani, qui est toujours motivé, ça affecte tous les joueurs et toute l'équipe. » Désormais, la question est de savoir qui occupera son poste, le Real Madrid n'ayant pas de doublure. D'après AS, l'entraîneur italien pourrait titulariser Lucas Vazquez à ce poste et y mettre de temps en temps Eder Militao. Le club ne devrait pas non plus recruter à ce poste cet hiver et un jeune, du nom de Jesus Fortea, pourra également tirer son épingle du jeu.