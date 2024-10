Affaire Mbappé : Le scandale ne fait que commencer ?

Thomas Bourseau

Son petit séjour de 48 heures à Stockholm se transforme petit à petit en cauchemar. Et pour cause, Kylian Mbappé est la cible d’une plainte d’une jeune femme pour viol et harcèlement sexuel pendant la visite suédoise de l’attaquant du Real Madrid la semaine dernière. Mbappé affirmerait que le rapport en question ait été consenti et en aurait une trace écrite. Toutefois, un autre cas de figure pourrait bientôt être à l’étude.

Outre son litige financier à 55M€ avec le PSG pour des rémunérations et primes, Kylian Mbappé pourrait avoir à faire à la justice pour une affaire de viol et d’harcèlement sexuel. Une jeune femme a porté plainte contre le capitaine de l’équipe de France le samedi 12 octobre dernier comme confié par Le Parisien bien que le clan Mbappé n’ait toujours pas été officiellement avisé de cette affaire.

Mbappé a une preuve manuscrite

Les faits se seraient déroulés lors de la seconde virée nocturne de Kylian Mbappé et de Nordi Mukiele à Stockholm la semaine dernière, soit dans la nuit du jeudi à vendredi. En sortant de la boîte de nuit du V, le champion du monde tricolore aurait été accompagné d’une femme avec qui il serait rentré à l’établissement dans lequel il séjournait, à savoir le Bank Hotel. Une relation sexuelle aurait alors eu lien sans ambiguïté d’après Mbappé et la femme, en attesteraient d’ailleurs les messages écrits échangés une poignée d’heures après le départ de la jeune femme de l’hôtel à en croire Le Parisien.

Le clan Mbappé choqué par les accusations, un autre rapprochement possible ?

C’est pourquoi Kylian Mbappé et son entourage seraient tout bonnement choqués et stupéfaits de la nature des accusations dont le joueur fait preuve en raison des preuves écrites dont il dispose. D’ailleurs, son clan n’a pas donné suite à la démarche du Parisien pour une prise d’informations. Cependant, il n’y aurait aucune certitude que la plaignante soit à l’origine des messages en question. Il serait tout à fait possible qu’un autre rapprochement ait eu lieu pendant le séjour de Kylian Mbappé à Stockholm et que des gestes ambigus aient pu être qualifiés d’harcèlement sexuel. Reste à savoir quel sera le dénouement de ce feuilleton aux multiples rebondissements.