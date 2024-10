Mbappé : Le Real Madrid annonce une clause secrète !

Pierrick Levallet

Accusé de viol, Kylian Mbappé est au coeur d’un véritable scandale en ce moment. Le Real Madrid se veut plutôt serein pour sa star de 25 ans. Mais une bizarrerie du club madrilène a été détectée ces dernières heures. Les Merengue ont effacé l’international français d’une photo pour une campagne publicitaire. La Casa Blanca a d’ailleurs dévoilé les raisons de cette décision.

Décidément, Kylian Mbappé vit des jours plutôt tourmentés en ce moment. D’abord très critiqué pour ne pas avoir rejoint l’équipe de France, prétextant une blessure à la cuisse gauche, le natif de Bondy s’est ensuite retrouvé au coeur d’un véritable scandale. La star de 25 ans est notamment accusée de viol en Suède par une certaine Petra Eklund. « Je ne commenterai pas cette affaire. Elle est entre les mains de la police. L’enquête suit son cours. C’est strictement confidentiel. C’est tout ce que je peux vous dire » a notamment lancé cette dernière. Le Real Madrid soutient néanmoins son attaquant et se veut plutôt serein face à la situation.

Mbappé écarté d'une campagne publicitaire ?

Une bizarrerie a néanmoins été détectée ces dernières heures. Le Real Madrid aurait en effet effacé Kylian Mbappé d’un cliché comptant pour une campagne publicitaire. Le champion du monde 2018 posait notamment aux côtés de Jude Bellingham et Roberto Carlos. Mais lors de la publication de la photo, Kylian Mbappé n’y figurait plus. Les rumeurs ont alors fusé, spéculant que le Real Madrid avait supprimé l’ancienne vedette du PSG à cause des affaires dont il est au coeur en ce moment. Mais il y aurait finalement une raison très précise à cela.

Le Real Madrid pointe du doigt une clause avec Nike

D’après les informations de Relevo, le Real Madrid affirmerait que Kylian Mbappé a été écarté de cette campagne publicitaire puisqu’elle était pour Adidas. L’ancien du PSG est sous contrat avec Nike. Et il y aurait une clause secrète qui l’empêcherait de poser pour la marque rivale de la firme à la virgule. Voilà pourquoi Kylian Mbappé a soudainement disparu du cliché du Real Madrid. Il n’y aurait donc aucun rapport avec les accusations dont l’international français fait l’objet en Suède.