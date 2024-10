Mbappé accusé de viol : Le Real Madrid a réagi tout de suite !

Axel Cornic

Depuis la sortie des premières indiscrétions de la presse suédoise, un véritable tête à tête à distance entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semble s’être mis en place. Mais au milieu de cette guerre ouverte on retrouve tout de même le Real Madrid, qui pour le moment a refusé de faire le moindre commentaire sur la polémique qui frappé son joueur.

On pensait qu’on allait beaucoup moins parler de Kylian Mbappé avec son départ de la Ligue 1. Pourtant, son nom était sur toutes les lèvres lors de cette trêve internationale et les choses ont pris une toute nouvelle tournure avec la récente affaire de viol et d’agression sexuelle balancée par la presse suédoise.

Réunion de crise à Madrid

Dès la sortie des premières informations, Kylian Mbappé a tout de suite réagit en faisant un sous-entendu à peine voilé sur un PSG qui serait derrière tout ça. Mais qu’en pense son club du Real Madrid, qui s’est pour le moment emmuré dans le silence ? La aussi la réaction aurait été très rapide, puisque Romain Molina a récemment évoqué une réunion de crise entre les dirigeants du club madrilène.

« Le Real Madrid ne paniquerait pas ? Mais on va arrêter les conneries »

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube il a confirmé ce scénario, alors que d’autres sources parlent d’un Real Madrid plutôt serein. « Le Real Madrid ne paniquerait pas ? Mais on va arrêter les conneries » a déclaré Romain Molina. « Hier ils ont reçu des droits de réponse des médias internationaux dont Le Parisien. Il y a tout de suite eu une réunion entre plusieurs dirigeants ! »