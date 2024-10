Real Madrid : Conflit avec Zidane, cette star sort du silence

Jean de Teyssière

Il y a trois semaines, Raphaël Varane a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L’international français s’en va avec de nombreux trophées remportés, notamment avec le Real Madrid. Entraîné par Zinédine Zidane pendant cinq saisons, il avoue avoir été en désaccord avec la légende française au début de son mandat.

Raphaël Varane devait entamer un nouveau chapitre de sa carrière cet été en allant signer à Côme. L’ancien Lensois se blesse durant la préparation au genou gauche, ce qui l’alerte sur les faiblesses de son corps et le pousse à stopper sa carrière. Désormais dans le comité de développement du club de Côme, Varane est revenu sur sa carrière et a notamment parlé de sa relation avec Zidane.

«Avec Zidane on a pas toujours été d’accord sur tout»

Dans une interview accordée à L’Equipe, Raphaël Varane revient sur ses années dorées au Real Madrid : « José Mourinho a impulsé quelque chose d'énorme. Ancelotti a réussi à le convertir, et après on avait la génération dorée à son sommet, avec Zizou à la baguette. Il m'avait appelé à Lens pour que je signe au Real, et je l'ai retrouvé comme coach, donc. J'ai beaucoup appris de lui, même si on n'a pas toujours été d'accord sur tout. Il comprend vraiment bien les joueurs, il les a toujours défendus, il a toujours assumé les moments difficiles. »

«Au début, je suis remplaçant»

« Au début, en 2016, je suis remplaçant avec Zidane, explique le champion du monde 2018. Je ne joue pas tous les matches, il m'a fallu me battre. Et me transformer. J'étais ultra-timide, et ceux qui me connaissaient ont dû se demander ce qui s'était passé pour que je devienne un leader, comme ça. »