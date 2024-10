Enquête pour viol : Elle accuse Mbappé et sort du silence

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé quelques jours à Stockholm la semaine dernière, Kylian Mbappé est aujourd’hui cité dans une affaire de viol par la presse suédoise. Comme l’a fait savoir son avocate, l’international français assure ne rien avoir à se reprocher. Petra Eklund, avocate de la plaignante, s’est quant à elle refusée à tout commentaire.

« La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’a rien à se reprocher. » Comme l’a fait savoir son avocate, Me Marie-Alix Canu-Bernard, Kylian Mbappé assure ne rien avoir à se reprocher, dans l’affaire pour viol dans laquelle son nom est cité par la presse suédoise depuis lundi.

L’avocate de la plaignante réagit

« Lui dit clairement : “je n’ai rien à me reprocher" », a ajouté Me Marie-Alix Canu-Bernard. Interrogé par BFMTV, Petra Eklund, avocate de la femme qui accuserait Kylian Mbappé, a refusé de faire tout commentaire à propos de cette affaire et n’a pas confirmé que le nom du Français était cité.

« Je ne commenterai pas cette affaire. Elle est entre les mains de la police »

« Je comprends pourquoi vous êtes ici. Mais je ne ferai aucun commentaire, sur aucun nom ni quelque information que ce soit », a déclaré Petra Eklund. « Je ne commenterai pas cette affaire. Elle est entre les mains de la police. L’enquête suit son cours. C’est strictement confidentiel. C’est tout ce que je peux vous dire. »