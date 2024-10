«Il sait...», le clan Mbappé répond aux accusations de viol

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à son voyage en Suède, Kylian Mbappé se retrouve aujourd'hui au coeur de la tourmente. En effet, le numéro 9 du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France est accusé de viol. Niant les faits qui lui sont reprochés, Mbappé ne semblerait pas plus ébranlé que cela à en croire les dires de son avocate.

Me Marie-Alix Canu-Bernard était ce mercredi sur le plateau de BFM TV. L'avocate de Kylian Mbappé a alors été très claire à propos des accusations de viol, lâchant en direct : « Le seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait rien. (...) Il n'a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle ».

« Il est très serein »

Tandis que Kylian Mbappé est retourné à Madrid, la question est de savoir dans quel état d'esprit il se trouve suite à cette affaire. A ce propos, l'avocate du Français a expliqué : « Il est très serein parce qu'il sait ce qu'il n'a pas fait. Il suit de loin ce déferlement même s'il en est un peu protégé ».

« Quand même certainement compliqué à vivre »

Elle a poursuivi, expliquant : « C'est forcément impactant. Je le répète, il a 25 ans. Une accusation de ce type - même si on ne sait pas si ça le vise -, les médias ne se privent pas de dire que ça le vise. A partir de ce moment-là, c'est quand même certainement compliqué à vivre même si je ne suis pas dans sa tête ».