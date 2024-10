«Pisté», le clan Mbappé crie au complot ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Non sélectionné par Didier Deschamps pour cette trêve internationale, Kylian Mbappé avait profité de quelques jours de repos accordés par le Real Madrid pour aller en Suède. Un voyage qui fait aujourd'hui énormément polémique puisque Mbappé se retrouve accusé de viol. Mais voilà que tout cela intrigue beaucoup comme l'a confié son avocate.

En compagnie notamment de Nordi Mukiele, Kylian Mbappé a passé quelques jours du côté de Stockholm. Une virée en Suède qui a fait les gros titres de la presse locale. Si le joueur du Real Madrid voulait rester incognito, c'est raté. En effet, Mbappé a été pris en photo par un paparazzi et le moindre de ses faits et gestes a été relaté.

Présente sur le plateau de BFM TV, Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de Kylian Mbappé, s'interroge sur le fait d'avoir été pisté à Stockholm. Elle a ainsi confié : « Concernant sa vie privée et son agenda, j'ai quelques observations factuelles à faire. Il a fait ce petit voyage à Stockholm et, de façon surprenante (...) quand il va à Stockholm - parce qu'il y a toujours des conditions de sécurité assez fortes autour de lui - un paparazzi et un journal (Aftonbladet) sort l'information et sa photo ».

« Il a été pisté, quelqu'un savait qu'il allait à Stockholm. Comme par hasard, ce même journal sort une information au terme de laquelle une plainte aurait été déposée », a enchainé l'avocate de Mbappé.