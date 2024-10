«Une certaine consommation d'alcool», la terrible révélation sur Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pendant cette trêve internationale, Kylian Mbappé en a profité pour s'envoler vers la Suède et Stockholm, passant notamment une soirée en boite de nuit. Les virées nocturnes seraient d'ailleurs de plus en plus nombreuses pour le joueur du Real Madrid. Alors que le goût de la fête de Mbappé n'est désormais plus un secret, Romain Molina en a rajouté une couche.

Longtemps décrit comme un professionnel irréprochable, Kylian Mbappé ne le serait plus vraiment aujourd'hui. En effet, au cours des derniers mois, il a été question à plusieurs reprises des sorties nocturnes du joueur du Real Madrid. « Mbappé, il est sympathique, mais il aime aussi faire la fête », avait notamment balancé Cyril Hanouna.

« Un joueur qui mentalement ne va pas »

Dans une vidéo accordée à Youtube, Romain Molina en a rajouté une couche sur les soirées de Kylian Mbappé, parlant également de sa consommation d'alcool. « Le plus terrible dans cette histoire, tu as un joueur qui mentalement ne va pas. Tout son entourage le dira », a-t-il lâché dans un premier temps.

« Une certaine consommation d'alcool »

Romain Molina a ensuite balancé : « Quand tu as quelqu'un qui commence, comment je pourrais dire, à sortir beaucoup et avoir une certaine consommation d'alcool, c'est rarement bon signe. Neymar c'était pareil ».