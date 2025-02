Mbappé - Real Madrid : La terrible comparaison avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant rejoint le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a découvert un nouvel environnement après sept ans au PSG. Le nouveau numéro 9 des Merengue a eu besoin d’une grosse période d’adaptation avant de performer au sein du club espagnol, et pour le journaliste Rafael Sahuquillo, cela s’explique par une pression plus importante à Madrid qu’à Paris.

Arrivé au sein de la grande famille du Real Madrid après avoir marqué l’histoire du PSG pendant sept ans, Kylian Mbappé a connu des sérieuses difficultés au cours de ses premiers mois en Espagne. Mais après avoir vécu une période d’adaptation parfois compliquée, l’attaquant français a retrouvé un semblant de forme, et enchaîne désormais les performances intéressantes.

Des révélations choc à venir ! Les SMS de Fayza Mbappé pourraient bouleverser le débat sur le PSG. 🔥

➡️ https://t.co/nVKkXIL2aM pic.twitter.com/WldHgeleuq — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

Mbappé savoure son regain de forme

Fin décembre, Kylian Mbappé savourait sa montée en puissance : « Nous avons beaucoup progressé ces derniers mois. Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j’ai beaucoup plus de football dans les jambes que ce que je montre. Mais, comme je l’ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matches. Bilbao m’a fait du bien, car j’ai touché le fond en ratant ce penalty… J’ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité », confiait ainsi le Français, deuxième meilleur buteur européen en 2025 derrière son ancien coéquipier au PSG Ousmane Dembélé.

« Ce maillot du Real Madrid est plus difficile à porter que celui du PSG »

Ce dimanche, le journaliste de MARCA Rafael Sahuquillo s’est exprimé sur l’évolution de Kylian Mbappé sous la tunique madrilène : « C'était bizarre de voir Mbappé rater des occasions faciles. Ça faisait déjà sept ans que le Real Madrid attendait la star française. Mais ce maillot du Real Madrid est plus difficile à porter que celui du PSG. On a pu ressentir la déception des supporters. Certains s'attendaient à ce qu'il marque trois buts à chaque match », a expliqué ce dernier auprès du Canal Football Club sur Canal +.