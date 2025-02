Mercato : Improbable, un ancien du PSG va remplacer Luis Enrique ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Luis Enrique aurait prolongé son contrat jusqu'en juin 2027, la presse russe s'interroge sur la possibilité de voir un technicien du bloc rejoindre le PSG. Ancien du club parisien et actuellement à la tête du Zénith Saint-Pétersbourg, Sergey Semak pourrait devenir un candidat crédible, à condition qu'il enrichisse encore son CV.

Journaliste pour le quotidien L’Equipe, José Barroso a accordé un entretien à la presse russe. Et d’une manière assez surprenante, il a été interrogé sur la possibilité de voir Sergey Semak, passé par le PSG entre 2005 et 2006, prendre la succession de Luis Enrique à l’issue de son contrat en 2027.

« Ne jamais dire jamais »

« Ne jamais dire jamais (…) Ce serait une nomination surprenante, car désormais la direction du PSG a besoin non seulement d'entraîneurs de haut niveau Mais maintenant, le PSG a Luis Enrique avec un contrat jusqu'en 2027. Et la direction du club compte sur une coopération à long terme et sur l’élaboration d’une stratégie » a répondu Barroso.

Une condition est posée

Selon le journaliste, l’actuel coach du Zénith Saint-Pétersbourg doit encore emmagasiner de l’expérience sur le vieux continent pour espérer prendre le contrôle du PSG. « Mais à l’avenir, si Semak travaille en Espagne ou en Italie, par exemple, et obtient des résultats là-bas, alors pourquoi pas ? Dans ce cas, ce serait plus probable » a déclaré Barroso au cours d’un entretien accordé à RB Sport.