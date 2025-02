Mercato : Le PSG boucle un transfert surprise, «personne ne comprend»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Souhaitant apporter de la concurrence au poste de gardien de but, Luis Enrique a validé le transfert de Matvey Safonov. Formé au Krasnodar, le portier russe n'avait jamais exercé en dehors de ses frontières. Il y avait donc mieux sur le marché pour mettre la pression sur Gianluigi Donnarumma. Six mois après, une incompréhension continue de régner chez les supporters du PSG.

Il est né le même jour que Gianluigi Donnarumma. Mais c’est dans la peau d’un inconnu que Matvey Safonov avait posé ses valises à Paris durant l’été 2024. Formé au Krasnodar, le portier russe était présenté comme un portier solide sur sa ligne, dote d’un très bon jeu au pied. Des qualités que l’on a très peu vues depuis sa venue au PSG, ce qui renforce l’incompréhension des supporters parisiens, qui recherchent encore sa plue-value dans la qualité de l’effectif.

Les supporters du PSG sont sceptiques

« Le problème c’est que Safonov n’a pas encore beaucoup joué, donc le public français et les fans du PSG en particulier ne le connaissent pas très bien. Et la question principale reste la même : pourquoi le PSG a acheté Safonov, alors qu'il a le même profil que Donnarumma ? C'est-à-dire le même niveau, les mêmes qualités, à peu près les mêmes avantages et inconvénients. Les fans du PSG ne comprennent pas pourquoi le club a pris exactement le même gardien » a confié José Barroso, journaliste pour le quotidien L’Equipe.

« Peut-être que le temps nous le dira »

Selon lui, le PSG aurait pu attirer un gardien avec une renommée plus importante. « Il est clair que Matvey est un concurrent de Donnarumma, et que le staff technique a voulu mettre la pression sur l'Italien pour qu'il ne se relâche pas. Mais en général, on prend des joueurs pour un poste avec des caractéristiques différentes, de sorte qu'il y a une certaine variabilité : si l'un n'y arrive pas, un autre arrive. Et ils ont plus ou moins les mêmes capacités, le même niveau. La seule différence est l’expérience de Donnarumma. C’est pourquoi les gens ne comprennent pas encore pleinement ce qui a provoqué ce transfert. Mais peut-être que le temps nous le dira » a-t-il lâché à RB Sport.