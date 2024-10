Mbappé accusé de viol : L’enquête avance, une annonce est imminente

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé est dans la tourmente depuis plusieurs jours. Son nom n’est pas explicitement prononcé par le parquet suédois mais pour la presse locale, pas de doute : Mbappé est bien visé par une plainte pour viol. L’enquête se poursuit en Suède et le parquet devrait à nouveau communiquer sur l’affaire prochainement.

Au départ, Kylian Mbappé avait reçu la permission de la part du Real Madrid de prendre une semaine de congés. Un repos bienvenu pour celui qui semblait déjà un peu émoussé. Il a donc choisi de se libérer l’esprit en allant faire la fête à Stockholm, mais rien ne s’est passé comme prévu.

Ce que l’on sait de l’affaire Mbapppé

Kylian Mbappé serait visé par une plainte pour viol. Son nom n’est pas explicitement cité par le parquet suédois mais la presse quotidienne révèle que c’est bien l’attaquant du Real Madrid qui est visé et considéré comme « raisonnablement suspect. » Un statut qui n’existe pas en France et qui est le plus faible niveau de suspicion en Suède.

Un communiqué de presse imminent

Si Mbappé n’est pour le moment pas cité, cela pourrait changer dans les heures à venir. Le parquet suédois continue son enquête et rappelle que « Lorsque de nouvelles informations seront disponibles, un nouveau communiqué de presse sera envoyé. » Un communiqué qui devrait en dire plus sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit.