Affaire Mbappé : Dérapages, complot… La réaction hallucinante en Espagne

La plainte pour viol qui viserait Kylian Mbappé occupe une grande place dans la presse suédoise, mais aussi française. Par contre en Espagne, c'est le calme plat, ou presque. Un silence surprenant alors que le joueur du Real Madrid est, depuis cet été, la nouvelle star du Real Madrid. Ancien correspondant pour L'Equipe en Espagne, Fred Hermel a une explication.

« FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ». Avant même les révélations de la presse suédoise, Kylian Mbappé a clamé son innocence sur X et accusé, sans le nommer, le PSG. Une manière de réduire la vague qui s’abat sur sa tête depuis ce lundi soir. En réalité, c’est un raz-de-marée qui a déferlé sur le joueur du Real Madrid, directement visé, selon les médias suédois, d’une plainte pour viol survenu à Stockholm.

Le Real Madrid sort du silence

La défense de Mbappé et son accusation ont pu surprendre. Pourtant, au Real Madrid, on se range derrière sa star. « J’ai pu parler avec un très haut responsable du Real Madrid en off. J’ai trouvé quelqu’un de très calme. Il m’a dit : “Pour nous, il n’y a pas de sujet”. Il me disait que le club était sur la même ligne que Mbappé. Une autre source proche du club m’a dit : “On sait d’où ça vient”. Donc cette théorie du complot est partagée par beaucoup de personnes » a confié Fred Hermel sur le plateau de BFM TV.

La presse espagnole ne s'enflamme pas

En temps normal, ce type d’affaires est très vite évoqué dans la presse espagnole. Mais bizarrement, les plus grands quotidiens comme As ou Marca n’ont pas jugé nécessaire de mettre en avant les accusations dont fait l’objet Mbappé. Ancien journaliste basé en Espagne, Fred Hermel a livré son point de vue. « La presse espagnole est discrète parce qu’il y a eu beaucoup de dérapages ces dernières années. Elle était allée un peu loin, donc elle est beaucoup plus prudente » a-t-il confié.