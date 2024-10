Accusations de viol : Mbappé bientôt en prison ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, une plainte pour viol a été déposée par une jeune femme pour des faits survenus le 10 octobre dernier. Selon les informations dévoilées par la presse suédoise, Kylian Mbappé, qui s'était rendu à Stockholm durant l'un de ses jours off, serait directement visé. Et les conséquences pourraient être lourdes pour le joueur du Real Madrid.

Les accusations sont suffisamment graves pour que l’affaire fasse les gros titres en Suède. Une plainte pour viol aurait été déposée par une jeune femme, dont l’identité n’a pas été dévoilée. Les faits se seraient déroulés dans l’hôtel où logeaient Kylian Mbappé et ses proches. Une enquête est en cours, mais le joueur du Real Madrid est considéré comme raisonnablement suspect.

Mbappé va être interrogé

Avocate au barreau de Paris et de Suède, Pernilla Dahlrot fait le point sur cette affaire, qui vient tout juste de débuter. « Il y a des raisons de penser qu’il soit suspect pour l’instant. A priori, il va être auditionné par la police, en Suède ou à distance. S’il ne peut pas se déplacer ? Dans ce cas, ça se fera par la police locale. Vu la nature de cette affaire et de l’intérêt médiatique, c’est possible que ça aille assez vite » a-t-elle confié au micro de BFM TV.

Mbappé risque gros !

Pour l’heure, Mbappé est présumé innocent. Mais si les faits se confirment, l’international français s’expose à de lourdes sanctions. « Il risque une peine de six mois à quatre ans de prison. Si il y a des circonstances aggravantes, ce sera cinq ou dix ans » a confié l’avocate.