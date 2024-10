Accusations de viol : L’hôtel où séjournait Mbappé prend la parole !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De passage en Suède durant cette trêve internationale, Kylian Mbappé est aujourd’hui visé dans une affaire de viol et agression sexuelle selon plusieurs médias locaux. L’hôtel dans lequel logeait l’international français et au sein duquel auraient eu lieu les faits a réagi à l’affaire, tandis que l’entourage dément formellement les accusations.

Kylian Mbappé se retrouve lié à une affaire de viol qui se serait passée dans la nuit du 10 au 11 octobre à Stockholm dans l’hôtel où séjournait le capitaine de l’équipe de France et ses proches. D’après le quotidien Expressen, Mbappé est visé par une enquête pour « viol et agression sexuelle », confirmée par la justice suédoise qui ne mentionne pas le nom du joueur.

« C'est entièrement du ressort de la police et de son enquête »

Approchés par Expressen, la direction et le personnel de l'hôtel n’ont pas voulu s’épancher sur le dossier : « Personne ici à l'hôtel n'a d'information à donner, c'est entièrement du ressort de la police et de son enquête. Nous n'avons aucun commentaire à faire et aucune information à donner ».

« Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables »

L’entourage de Kylian Mbappé a de son côté dénonce une « nouvelle rumeur calomnieuse » auprès de l’AFP. « Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable », a fait savoir le clan Mbappé.