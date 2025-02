Le PSG tient son nouveau Mbappé, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a laissé filer Kylian Mbappé dont le contrat prenait fin le 30 juin. Le Bondynois s'est donc engagé avec le Real Madrid, laissant un vide d'une quarantaine de buts à Paris. Mais alors qu'aucun joueur n'a été recruté pour remplacer numériquement Kylian Mbappé, c'est bien Ousmane Dembélé qui s'impose comme son successeur naturel.

Avec le départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid l'été dernier alors que son contrat arrivait à échéance, le PSG a perdu son leader d'attaque qui pesait plus de 40 buts pas saison. Malgré tout, les Parisiens ont décidé de ne pas le remplacer numériquement. Un choix qui permet aujourd'hui à Ousmane Dembélé de s'imposer comme le patron du secteur offensif au PSG où il est devenu un solide numéro 9. Pour Mevlut Erding, l'ancien du Barça est donc le vrai successeur de Kylian Mbappé.

Dembélé en numéro 9 ? Une décision audacieuse de Luis Enrique qui pourrait bien changer la donne au PSG ! ⚽

➡️ https://t.co/z93nhxf10v pic.twitter.com/enc6Pnhpmo — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 3, 2025

Dembélé affole les compteurs

« J'ai toujours aimé ce gamin : souriant, sympa, humble. Et là, en fait, il est en train de remplacer Mbappé, notamment en termes de statistiques. Il a compris que c'étaient les statistiques qui comptaient. Luis Enrique lui a inculqué cette détermination, celle des grands joueurs, à toujours vouloir marquer plus. Il a compris, il est plus mature. Il a gagné en patience aussi en numéro 9 », lâche l'ancien attaquant du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Il est en train de remplacer Mbappé»

« Il a encore une marge de progression, bien sûr. Les appels, d'autant qu'il va très vite. Il est très technique [des] deux pieds ; il est imprévisible, donc, pour un défenseur, c'est l'enfer. Sur sa frappe de balle, je pense aussi qu'il peut encore faire mieux, même si je pense qu'il la travaille, à l'image de son but excentré à Stuttgart (son deuxième, 35e). Il va encore marquer dans les prochaines semaines, c'est certain, donc je le vois bien arriver à 30 buts, toutes compétitions confondues cette saison », ajoute Mevlut Erding.