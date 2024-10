Mbappé suspecté de viol : Elle raconte les détails de la soirée en Suède

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présente dans le journal de TF1 ce mardi soir, Marie-Alix Canu-Bernard a affirmé que Kylian Mbappé n'avait rien à se reprocher en réponse aux révélations de la presse suédoise concernant une enquête pour viol. Malgré cette réponse ferme, le quotidien local maintient ses informations. L’une de ses journalistes a d’ailleurs livré le déroulé de la soirée.

La virée de Kylian Mbappé en Suède a pris une autre tournure depuis les révélations de la presse suédoise, qui implique l’attaquant du Real Madrid dans une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm, ce qu’il dément formellement. « La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait rien, a réaffirmé ce mercredi matin son avocate Me Marie-Alix Canu-Bernard sur BFMTV. Lui dit très clairement: 'je n'ai rien à me reprocher'. » Le camp du joueur affirme n’avoir toujours reçu aucune notification des autorités suédoises, alors que la presse locale persiste.

« C’étaient des jeunes femmes normales, pas liées au football, qui aiment faire la fête »

Après le passage de l’avocate de Kylian Mbappé dans le 20 heures de TF1, Katrin Kranz, journaliste Police-Justice du quotidien Expressen, n’était pas revenue sur la version révélée par son média. « Je veux dire que nous sommes sûrs à 100% que Mbappé est soupçonné de viol. Sans aucun doute », a confié sur BFMTV celle qui avait détaillé un peu plus tôt le déroulé de la soirée du joueur à Stockholm. « Les invités étaient obligés de mettre leur téléphone portable dans une enveloppe pour entrer dans une salle de ping-pong qui était une salle de fête dans le club V. C’était des clients qui étaient beaucoup de femmes choisies par le restaurateur. C’étaient des jeunes femmes normales, pas liées au football, qui aiment faire la fête », a poursuivi cette journaliste suédoise.

« Cette femme et Mbappé ne se connaissaient pas avant »

Au micro de RTL, Katrin Kranz a livré d’autres précisions : « Je ne peux pas vous révéler mes sources, nous ne le faisons jamais, mais je peux vous assurer que c’est lui qui est suspecté. Nous savons que cette femme et Mbappé ne se connaissaient pas avant. On sait aussi Mbappé et ses amis sont allés dans le même restaurant et la même boîte de nuit , deux jours de suite pendant leur séjour à Stockholm. Ils ont loué un salon privé dans la boîte. Le viol présumé a eu lieu à l’hôtel où ils ont séjourné. On sait aussi que la police a saisi des éléments de preuves, des vêtements, le pantalon et les sous-vêtements de la plaignante ».