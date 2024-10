Accusation de viol : Mbappé passe un message au Real Madrid

Amadou Diawara

Rentré de son escapade en Suède, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. En effet, une femme aurait accusé l'attaquant du Real Madrid de ce crime, dont les faits auraient eu lieu dans un hôtel du centre ville de Stockholm. Malgré tout, Kylian Mbappé aurait transmis de la sérénité à son club, estimant que c'est le PSG tire les ficelles pour ternir son image.

Ménagé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour voyager en Suède. En effet, le capitaine des Bleus a été aperçu dans une discothèque de Stockholm ce jeudi soir. Toutefois, un drame se serait produit dans son hôtel dans la nuit.

«Mbappé transmet de la sérénité au Real Madrid»

La police suédoise a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé. D'ailleurs, l'attaquant du Real Madrid serait directement impliqué dans cette affaire. En effet, la plaignante aurait désigné Kylian Mbappé comme étant l'auteur de ce crime. « Je veux dire que nous sommes sûrs à 100% que Mbappé est soupçonné de viol. Sans aucun doute. Bien sûr, on ne sait pas s’il est coupable ou non. Ça, c’est au procureur et à la police d’enquêter. Mais nous, nous sommes sûrs. Si nous sommes sûrs à 100% que le nom de Kylian Mbappé figure sur la plainte ? Oui. Nous savons que c’est ça (Mbappé qui est soupçonné), mais nous n’avons pas lu le document. Et ça c’est important », a affirmé Katrin Krantz, journaliste Police-Justice d'Expressen, lors d'un entretien accordé à BFM TV ce mardi soir. Malgré tout, Kylian Mbappé refuserait de s'alarmer.

«Le clan Mbappé pense que le PSG veut ternir son image»

Selon les informations d'El Chiringuito, divulguées par Josep Pedrerol, « Mbappé transmet de la sérénité au Real Madrid. L'entourage de Kylian a le sentiment que le PSG veut ternir son image ». Pour rappel, le clan Mbappé a affirmé ce mardiqu'il n'avait reçu aucune plainte.