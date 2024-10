Mbappé en soirée : Un dossier compromettant révélé ?

Axel Cornic

Avec la récente bombe lâchée par la presse suédoise, c’est tout un autre monde de Kylian Mbappé qui est scruté, avec notamment une vie nocturne vraisemblablement très active. Le Paris Saint-Germain semblait être au courant de tout cela et certains assurent qu’une polémique beaucoup plus grande pourrait éclater, avec une personne qui aurait plusieurs dossier compromettants concernant la star qui évolue désormais au Real Madrid.

Depuis ses débuts, Kylian Mbappé est répute pour être un jeune-homme sans problèmes, bien loin de l’image renvoyée notamment par son ancien coéquipier Neymar. Mais récemment la situation semble avoir radicalement changé, avec plusieurs histoire surprenantes qui ont fuité concernant l’ancienne star du PSG, qui a rejoint le Real Madrid en juillet dernier.

Mbappé, plus si sage que ça

Car la soirée à Stockholm, où Mbappé aurait privatisé un local de nuit bien connu, ne serait que la dernière d’une longue série ! La récente polémique suite à son supposé lien avec une affaire de viol et d’agression sexuelle, a ouvert la boîte de Pandore et on se demande maintenant ce que l'on va bien pouvoir découvrir au sujet de l’idole du sport français.

« Tout le monde est à la recherche d’une certaine personne, qui a compilé pas mal de dossiers »

Et Romain Molina a jeté de l’huile sur le feu, annonçant qu’une personne détiendrait plusieurs dossiers au sujet des virées nocturnes de Kylian Mbappé. « Tout le monde est à la recherche d’une certaine personne, qui a compilé pas mal de dossiers liés à la vie nocturne de Mbappé » a révélé le journaliste, dans une récente vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.